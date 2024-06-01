Лолита, Хазанов, Навка, Лепс и другие звезды простились с Заворотнюк в Покровском храме

В Москве 1 июня состоялись похороны Анастасии Заворотнюк. Актриса снималась в кино и играла в театре. Певица Валерия признавалась, что юная Заворотнюк сыграла Русалочку в одном из ее первых клипов. А для миллионов россиян она осталась в памяти, как Вика из сериала «Моя прекрасная няня». Примечательно, что в ее копилке много и других работ в кино.
На церемонии прощания, которая состоялась в Покровском монастыре, собрались толпы людей с самого утра. Многие приехали из других городов, чтобы отдать дань уважения артистке.
Родные Заворотнюк первыми появились на церемония прощания. Мама звезды Валентина Борисовна была убита горем. Более стойко держались дети Анастасии от бизнесмена Дмитрия Стрюкова – Анна и Майкл. Похудевшим и почерневшим от горя предстал на прощании Петр Чернышев, который стал последней любовью Анастасии Заворотнюк и проходил с ней через все испытания судьбы.
Валентина Заворотнюк с внучкой Анной. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также пришел проститься с Заворотнюк Эдгард Запашный. Он появился с букетом алых роз. Знаменитый дрессировщик был в очках и темно-сером костюме. Он признался, что запомнил актрису очень светлой девушкой.
«Видел ее несколько лет назад. Но ощущение, что это было только вчера», – подчеркнул Эдгард.
Эдгард Запашный. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Одной из первых также приехала Лолита Милявская. Она покрыла голову розовым платком. Певица также держала в руках букет роз. Ее сопровождал дизайнер Игорь Гуляев. Они вместе приехали и также вдвоем удалились.
Артистка старалась не привлекать к себе лишнего внимания.
Лолита Милявская и Игорь Гуляев. Фото: Global Look Press
Затем появился в храме Илья Авербух. Он хорошо знал Анастасию Заворотнюк, так как она участвовала в шоу «Ледниковый период»,. Илья. Авербух рассказывал, что помогал спланировать Чернышеву помолвку. Предложение руки и сердца он сделал актрисе на льду.
Илья Авербух. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот потом на церемонии прощания появилась Татьяна Навка. Она много лет дружит с Чернышевым. Они вместе выступают в ледовых шоу. Навка помогала фигуристу, когда стал известен диагноз Заворотнюк.
Она пришла в черном наряде и платке. Спортсменка скрыла глаза за солнцезащитными очками. Ее воспровождал муж Дмитрий Песков.
Татьяна Навка. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press
Захотели попрощаться с артисткой Роман Костомаров и Оксана Домнина. В 2023 году фигурист сам провел много времени в больнице. Он едва не попрощался с жизнью из-за сепсиса. Однако врачи спасли ему жизнь. Спортсмену пришлось заново учиться ходить, так как ему ампутировали ступни и кисти рук. Теперь он ходит с помощью протезом.
Геннадий Хазанов приехал в храм, держа в руках охапку цветов. Он посетил панихиду, а потом стремительно удалился.
Геннадий Хазанов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Татьяна Тарасова приехала на машине. Ее усадили в инвалидное кресло. Заслуженный тренер России сильно похудела. Она уже много лет испытывает проблемы со здоровьем. 77-летняя экс-спортсменка даже на съемках не может стоять долго, поэтому появляется на публике в инвалидном кресле.
Татьяна Тарасова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Григорий Лепс тоже пришел на церемонию прощания. Он признался, что знал Заворотнюк, так как порой они виделись на разных проектах и концертах. Певец рассказал, что она была настоящим профессионалом своего дела.
Похоронили актрису на Троекуровском кладбище. Ее тело упокоилось на аллее деятелей искусств. На этом кладбище также похоронены Валентин Гафт и Юрий Шатунов.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Григорий Лепс. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro