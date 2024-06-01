Лолита, Хазанов, Навка, Лепс и другие звезды простились с Заворотнюк в Покровском храме

В Москве 1 июня состоялись похороны Анастасии Заворотнюк. Актриса снималась в кино и играла в театре. Певица Валерия признавалась, что юная Заворотнюк сыграла Русалочку в одном из ее первых клипов. А для миллионов россиян она осталась в памяти, как Вика из сериала «Моя прекрасная няня». Примечательно, что в ее копилке много и других работ в кино.

На церемонии прощания, которая состоялась в Покровском монастыре, собрались толпы людей с самого утра. Многие приехали из других городов, чтобы отдать дань уважения артистке.

Родные Заворотнюк первыми появились на церемония прощания. Мама звезды Валентина Борисовна была убита горем. Более стойко держались дети Анастасии от бизнесмена Дмитрия Стрюкова – Анна и Майкл. Похудевшим и почерневшим от горя предстал на прощании Петр Чернышев, который стал последней любовью Анастасии Заворотнюк и проходил с ней через все испытания судьбы.