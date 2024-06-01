Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Руслановой и Сличенко

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в хосписе. Рядом с ней находился муж Петр Чернышев, который поддерживал ее на протяжении всех пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием. 1 июня состоялась панихида и церемония прощания в Покровском храме.

С утра там стал собираться народ, который хотел отдать дань почтения актрисе. Петр Чернышев стоял у гроба. Фигурист почернел от горя и тихо плакал.

Также погружена в горе была мама Заворотнюк Валентина Борисовна. Рядом с ней были внуки Анна и Майкл, который пришли со своими вторыми половинками. Только младшей дочки звезды Милы не было на траурной церемонии. Пятилетнюю девочку на стали брать с собой родные.