Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Руслановой и Сличенко

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в хосписе. Рядом с ней находился муж Петр Чернышев, который поддерживал ее на протяжении всех пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием. 1 июня состоялась панихида и церемония прощания в Покровском храме.
С утра там стал собираться народ, который хотел отдать дань почтения актрисе. Петр Чернышев стоял у гроба. Фигурист почернел от горя и тихо плакал.
Также погружена в горе была мама Заворотнюк Валентина Борисовна. Рядом с ней были внуки Анна и Майкл, который пришли со своими вторыми половинками. Только младшей дочки звезды Милы не было на траурной церемонии. Пятилетнюю девочку на стали брать с собой родные.
Анна Заворотнюк с бабушкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
На черном катафалке тело Заворотнюк увезли на Троекуровское кладбище. Ее похоронили на аллее деятелей искусств. Петр преклонился перед могилой жены и бросил горсть земли. Анна опиралась на плечо своего мужа.
Тело знаменитой актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» упокоилось рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой, народного артиста СССР Николая Сличенко.
Все, кто пришел проститься с артисткой, ждали, когда им дадут возложить цветы.
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Анастасия Заворотнюк похоронена в белом гробу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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