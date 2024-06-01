Экс-участники «Дома-2» Майя Донцова и Алексей Купин подали заявление на развод

Бывшие участники «Дома-2» Майя Донцова и Алексей Купин в соцсети сообщили, что скоро разведутся официально. У бывших супругов целых два года не доходили руки до того, чтобы подать в МФЦ заявление на развод. И вот наконец-то, они справились!

«Открываем шампусик! Документы на развод поданы», - сообщили бывшие по факту супруги Майя Донцова и Алексей Купин.

Майя добавила, что им уже назначили дату развода, правда, озвучивать ее не стала.

«Ну что, все, ура! Ура! Нам назначили дату развода», - поделилась Донцова.

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Напомним, Майя Донцова и Алексей Купин поженились на проекте в августе 2019 года, а спустя три года после свадьбы сообщили поклонникам, что приняли решение расстаться.