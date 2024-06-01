Дочь Анастасии Заворотнюк появилась на церемонии прощания с мамой вместе с мужем

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоялась 1 июня в Покровском монастыре. Сотни людей пришли, чтобы отдать дань звезде «Моей прекрасной няне».
Родные старались стойко держаться в трудный час. Мама Заворотнюк Валентина Борисовна с трудом стояла на ногах. Она была убита горем. Ранее ей пришлось похоронить мужа Юрия Заворотнюка и сына Станислава.
Анна Заворотнюк сопровождала бабушку. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
К слову, она выглядела элегантно в черном платье в пол и платке. 28-летняя Анна Заворотнюк пришла на церемонию прощания со своим мужем, которого ранее скрывала. Ее сопровождал статный мужчина. Ранее дочка артистки рассказала, что ее возлюбленный — «вылитый Райан Гослинг». А обаятельный голливудский актер является для нее идеалом мужчины «в плане фигуры, да и лица тоже».
Когда стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк, Анна прилетела в Москву из Нью-Йорка, где жила ранее. Но в последние несколько месяцев Анна жила в Дубае с мужем.
Анна Заворотнюк с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
23-летний сын Заворотнюк Майкл Стрюков тоже вернулся в Россию, когда узнал о болезни матери. Он появился на прощании с мамой со своей возлюбленной.
Уже несколько лет наследник Анастасии встречается с темноволосой девушкой, которая похожа на его родительницу.
Майкл Стрюков с возлюбленной. Фото: KP.RU/Борис Кудрявов
Напомним, что похоронили Анастасию Заворотнюк на Троекуровском кладбище. Такое решение приняла ее семья.
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