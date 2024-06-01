Дочь Анастасии Заворотнюк появилась на церемонии прощания с мамой вместе с мужем

К слову, она выглядела элегантно в черном платье в пол и платке. 28-летняя Анна Заворотнюк пришла на церемонию прощания со своим мужем, которого ранее скрывала. Ее сопровождал статный мужчина. Ранее дочка артистки рассказала, что ее возлюбленный — «вылитый Райан Гослинг». А обаятельный голливудский актер является для нее идеалом мужчины «в плане фигуры, да и лица тоже».

Когда стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк, Анна прилетела в Москву из Нью-Йорка, где жила ранее. Но в последние несколько месяцев Анна жила в Дубае с мужем.