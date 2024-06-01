Петр Чернышев предстал на похоронах Анастасии Заворотнюк без бороды

1 июня в Москве состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Актриса с 2019 года боролась с раком головного мозга. Родные старались беречь Анастасию Заворотнюк. Они хранили в строжайшем секрете любую информацию, так или иначе связанную с лечением актрисы.

Полгода назад Анастасии Заворотнюк стало хуже, а в ночь на 30 мая актриса скончалась в хосписе. В первый день лета в Покровском храме состоялась церемония прощания с актрисой, на которую пришли близкие покойной звезды и сотни ее поклонников.

Во время панихиды у гроба стоял муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Фигурист сбрил бороду. Он выглядел похудевшим, уставшим и изможденным. Глаза ввалились. Спортсмен буквально почернел от горя. Он держался в стороне ото всех и шел за гробом жены, пока его несли от храма до катафалка.

Тело Анастасии Заворотнюк доставили на Троекуровское кладбище, где оно будет предано земле.