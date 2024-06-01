Маму Заворотнюк во время прощания с актрисой поддерживала под руку внучка Анна

1 июня в Покровском храме состоялась траурная церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она много лет боролась с тяжелой болезнью. Ни агрессивная химиотерапия, ни операция не помогли ей излечиться от рака.

На траурном мероприятии предстали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Илья Авербух, Роман Костомаров с женой, Лолита Милявская, Геннадий Хазанов, Григорий Лепс, Татьяна Тарасова.

Родные Заворотнюк приехали к храму до того, как там появились поклонники звезды. Сын актрисы Майкл был со своей девушкой. А дочку Анну сопровождал муж. Убита горем была мама артистки Валентина Борисовна.