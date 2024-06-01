Маму Заворотнюк во время прощания с актрисой поддерживала под руку внучка Анна

1 июня в Покровском храме состоялась траурная церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она много лет боролась с тяжелой болезнью. Ни агрессивная химиотерапия, ни операция не помогли ей излечиться от рака.
На траурном мероприятии предстали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Илья Авербух, Роман Костомаров с женой, Лолита Милявская, Геннадий Хазанов, Григорий Лепс, Татьяна Тарасова.
Родные Заворотнюк приехали к храму до того, как там появились поклонники звезды. Сын актрисы Майкл был со своей девушкой. А дочку Анну сопровождал муж. Убита горем была мама артистки Валентина Борисовна.
Анна Заворотнюк с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Анна в длинном черном платье и платке выглядела элегантно. Она дополнила образ темными очками. Анна Заворотнюк поддерживала свою бабушку. Валентина Борисовна под руку с внучкой шла к катафалку. Она была глубоко опечалена. Свое заплаканное лицо артистка даже не пыталась спрятать от людей.
Ранее она похоронила своего мужа, телережиссера Юрия Заворотнюка, а также сына Святослава, который в 52 года скончался от перитонита. Их тела преданы земле на Анкудиновском кладбище. Мама Анастасии Заворотнюк пережила обоих своих детей.
Анастасию Заворотнюк было решено похоронить на аллее славы на Троекуровском кладбище.
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Анна Заворотнюк помогала бабушке идти. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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