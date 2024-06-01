Белый гроб с телом Анастасии Заворотнюк погрузили в черный катафалк

В первый день лета в Покровском женском монастыре состоялась панихида и церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Актриса за годы своей карьеры успела стать любима народом. Многие знают ее не только по роли в сериале «Моя прекрасная няня», но и по театральным работам. Сотни людей приехали к Покровскому храму, чтобы отдать дань уважения Анастасии Заворотнюк.
Хоронили актрису Анастасию Заворотнюк в белом гробу. Его вынесли из храма под аплодисменты поклонников звезды, пришедших проститься с ней.
За гробом шли вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, дочка Анна и сын Майкл находились рядом с мамой покойной Валентиной Борисовной.
Друзья и коллеги Анастасии Заворотнюк посетили панихиду. Среди них были Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров и другие знаменитости.
Гроб с телом Анастасии Заворотнюк. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Затем белоснежный гроб с телом Заворотнюк погрузили в большой черный катафалк марки «Мерседес». Он направился на Троекуровское кладбище, где будет похоронена актрисы. Актриса упокоится на аллее славы. Ее могила будет находиться рядом с захоронениями Валентина Гафта и Юрия Шатунова.
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За катафалком следовали родные. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Катафалк отправился на Троекуровское кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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