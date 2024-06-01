Белый гроб с телом Анастасии Заворотнюк погрузили в черный катафалк

В первый день лета в Покровском женском монастыре состоялась панихида и церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Актриса за годы своей карьеры успела стать любима народом. Многие знают ее не только по роли в сериале «Моя прекрасная няня», но и по театральным работам. Сотни людей приехали к Покровскому храму, чтобы отдать дань уважения Анастасии Заворотнюк.

Хоронили актрису Анастасию Заворотнюк в белом гробу. Его вынесли из храма под аплодисменты поклонников звезды, пришедших проститься с ней.

За гробом шли вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, дочка Анна и сын Майкл находились рядом с мамой покойной Валентиной Борисовной.

Друзья и коллеги Анастасии Заворотнюк посетили панихиду. Среди них были Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров и другие знаменитости.