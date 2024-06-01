Гроб с телом Заворотнюк под аплодисменты и крики «браво» вынесли из храма Покровского монастыря

В Москве в храме при Покровском женском монастыре состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она умерла два дня назад после пяти лет тяжелой борьбы с раком мозга.
Проводить знаменитость в последний путь пришли тысячи поклонников. Белоснежный гроб с телом Анастасии Заворотнюк вынесли их храма под аплодисменты и крики «браво». Огромная толпа наблюдала за траурной церемонией.
Анастасию Заворотнюк похоронят в белом гробу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Одним из первых на прощании боявился муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, который стал последней любовью актрисы. Они прожили вместе 16 лет. У пары растет дочка Мила, но пятилетнюю малышку он не стал брать на траурную церемонию.
Для Чернышева смерть супруги стала большим ударом. Он находился рядом с ней до последнего ее вздоха. Анастасия Заворотнюк умерла на его руках.
Петр Чернышев сильно похудел и почернел от горя. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также на церемонии прощания были старшие дети Анастасии, которые раньше жили в США – дочка Анна и сын Майкл. Заплаканная мама актрисы Валентина Борисовна ходила под руку с внучкой.
Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище.
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Мама Анастасии Заворотнюк и дочка Анна. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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