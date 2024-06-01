Гроб с телом Заворотнюк под аплодисменты и крики «браво» вынесли из храма Покровского монастыря

В Москве в храме при Покровском женском монастыре состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она умерла два дня назад после пяти лет тяжелой борьбы с раком мозга.

Проводить знаменитость в последний путь пришли тысячи поклонников. Белоснежный гроб с телом Анастасии Заворотнюк вынесли их храма под аплодисменты и крики «браво». Огромная толпа наблюдала за траурной церемонией.