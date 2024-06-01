Григорий Лепс признался, что общался с Заворотнюк до ее болезни: «Человеческие отношения»

Григорий Лепс посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Там 1 июня собрались сотни людей, чтобы проводить актрису в последний пусть, а также поддержать ее родных: мужа Петра Чернышева, дочку Анну и сына Майкла, а также маму Валентину Борисовну.

Певец рассказал, что с теплотой вспоминает доброе общение с Настей, которая навсегда останется в его памяти очень светлым человеком. Лепс отметил, что Заворотнюк была не только прекрасной актрисой кино, удавались ей и роли в театре.