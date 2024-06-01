Григорий Лепс признался, что общался с Заворотнюк до ее болезни: «Человеческие отношения»

Григорий Лепс посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре. Там 1 июня собрались сотни людей, чтобы проводить актрису в последний пусть, а также поддержать ее родных: мужа Петра Чернышева, дочку Анну и сына Майкла, а также маму Валентину Борисовну.
Певец рассказал, что с теплотой вспоминает доброе общение с Настей, которая навсегда останется в его памяти очень светлым человеком. Лепс отметил, что Заворотнюк была не только прекрасной актрисой кино, удавались ей и роли в театре.
«Замечательная была девушка. Она была очень открытый и светлый человек. Я так ее помню. Несколько раз мы с ней пересекались. Не могу сказать, что мы были большими друзьями, но как коллеги поддерживали человеческие отношения. На моей памяти это было хорошее человеческое общение, поэтому я пришел попрощаться», – сказал Григорий Лепс.
Григорий Лепс запомнил теплое общение с актрисой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также поддержали семью Анастасии Заворотнюк Илья Авербух, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Лолита Милявская и другие знаменитости. Сотни поклонников с разных городов побывали на церемонии прощания. Похоронят Заворотнюк в этот же день на Троекуровском кладбище.
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