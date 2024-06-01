На прощании с Анастасией Заворотнюк раздавали поминальное угощение

В первый день лета в Москве простились с актрисой Анастасией Заворотнюк. Траурное мероприятие прошло в Покровском храме, где хранятся мощи святой Матроны.

Проститься с Анастасией Заворотнюк пришли тысячи человек, у входа в храма толпились люди, ожидая своей очереди, чтобы войти внутрь и отдать последнюю дань актрисе.

У дверей храма стояло поминальное угощение - булочки. Вероятно, так завещала поступить сама Анастасия Заворотнюк. Все, кто выходили их храма, брали поминальные булочки, крестились и желали покойной звезде небесного царства.