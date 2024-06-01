Авербух пришел на церемонию прощания с Заворотнюк: «Я видел ее еще здоровой»

1 июня в Москве состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, которой не стало после тяжелой борьбы с раком. Последние дни своей жизни Анастасия Заворотнюк провела в хосписе.
На панихиде собрались родные артистки, включая старших детей и мужа Петра Чернышева. Появился на мероприятии Илья Авербух, который хорошо знал Заворотнюк. Она участвовала в шоу «Ледниковый период», одним из авторов которого являлся Илья Авербух.
«Я видел ее еще здоровой. Они с Чернышевым приходили на мой спектакль «Кармен». Она умела увидеть то, что хочет показать художник. А еще умела любить и отдавать», – заявил Илья Авербух.
Илья Авербух запомнил Анастасию Заворотнюк любящей и доброй. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Примечательно, что Илью Авербуха не стала сопровождать его жена, актриса Лиза Арзамасова. Она сейчас находится в ожидании второго малыша. А беременным женщинам лучше не посещать траурные мероприятия.
Также пришли в Покровский монастырь Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Геннадий Хазанов, Эдгард Запашный и другие известные персоны.
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