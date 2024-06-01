Авербух пришел на церемонию прощания с Заворотнюк: «Я видел ее еще здоровой»

1 июня в Москве состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, которой не стало после тяжелой борьбы с раком. Последние дни своей жизни Анастасия Заворотнюк провела в хосписе.

На панихиде собрались родные артистки, включая старших детей и мужа Петра Чернышева. Появился на мероприятии Илья Авербух, который хорошо знал Заворотнюк. Она участвовала в шоу «Ледниковый период», одним из авторов которого являлся Илья Авербух.