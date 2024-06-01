Навка и Песков появились на панихиде по Заворотнюк

Татьяна Навка простилась с Анастасией Заворотнюк. Фото: Global Look Press

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что ей очень не хватает Анастасии Заворотнюк.

Актриса Анастасия Заворотнюк участвовала в съемках шоу «Ледниковый период», во время которых познакомилась с Татьяной Навкой

На льду Анастасии Заворотнюк сделал предложение Петр Чернышев. Пара прожила вместе больше 15 лет. Артистка родила ему дочку Милу. Когда стало известно о страшном диагнозе звезды, фигурист продолжил работать, чтобы обеспечивать  семью. Его поддерживала подруга семьи Татьяна Навка

1 июня прошла церемония прощания с Заворотнюк в Покровском монастыре. Там появились не только родные актрисы, но также коллеги и друзья. Татьяна Навка пришла с мужем Дмитрием Песковым. Она облачилась в черный наряд, а голову покрыла платком. Образ дополняли бусы. 

Татьяна Навка вышла к журналистам. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Фигуристка заявила, что ей очень не хватает Анастасии Заворотнюк. 

«Красавица! Невероятная мать, жена, подруга», – сказала она.

Песков сопровождал супругу. Он не стал ничего говорить. Навка едва сдерживала слезы. В руках спортсменка держала бутылку воды. Поминальное угощение - булочку - Татьяна Навка брать не стала. 

 У гроба с Заворотнюк стоял Чернышев. Он похудел и сбрил бороду.

Похороны Заворотнюк состоятся на Троекуровском кладбище. Ее похоронят на аллее славы. 

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