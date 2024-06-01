Навка и Песков появились на панихиде по Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк участвовала в съемках шоу «Ледниковый период», во время которых познакомилась с Татьяной Навкой.

На льду Анастасии Заворотнюк сделал предложение Петр Чернышев. Пара прожила вместе больше 15 лет. Артистка родила ему дочку Милу. Когда стало известно о страшном диагнозе звезды, фигурист продолжил работать, чтобы обеспечивать семью. Его поддерживала подруга семьи Татьяна Навка.

1 июня прошла церемония прощания с Заворотнюк в Покровском монастыре. Там появились не только родные актрисы, но также коллеги и друзья. Татьяна Навка пришла с мужем Дмитрием Песковым. Она облачилась в черный наряд, а голову покрыла платком. Образ дополняли бусы.