После тяжелой борьбы с раком Заворотнюк в гробу выглядела сильно похудевшей

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, последние дни жизни актрисы прошли в хосписе. По словам близких, ей стало хуже полгода назад. В середине мая Анастасию Заворотнюк стали мучить сильные головные боли. Она уже не могла двигаться. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла на руках своего мужа Петра Чернышева, который все время был рядом с ней.

1 июня в Покровском монастыре в Москве состоялась церемония прощания в Анастасией Заворотнюк. В храм пришли сотни людей, которые хотели проститься с актрисой. Многие приехали ради этого с других городов. Заворотнюк лежала в открытом белом гробу. Корреспондент Teleprogramma.pro побывал на месте событий.

Покойная Анастасия Заворотнюк выглядела очень худой. Хотя ранее ходили слухи, что она из-за химиотерапии сильно поправилась, как это было с певицей Жанной Фриске, у которой тоже был рак головного мозга.