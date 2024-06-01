Родные не привели пятилетнюю дочку Анастасии Заворотнюк Милу на прощание с мамой

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она с 2019 года боролась с раком головного мозга.

Актриса узнала о своем диагнозе вскоре после того, как родила третьего ребенка – дочку Милу. Заботиться о малышке стал муж звезды Петр Чернышев. Также ему помогает мама Анастасии Заворотнюк и бабушка Милы Валентина Борисовна.

1 июня в Покровском храме в Москве состоялась церемония прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Первым на прощание с Анастасией Заворотнюк прибыл овдовевший Петр Чернышев. Вслед за ним приехала мама артистки, старшая дочка Заворотнюк Анна и сын Майкл.

Дочку Милу Петр Чернышев не стал приводить в храм. Мила совсем маленькая, поэтому родные решили не брать ее на траурное мероприятие.

Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище.