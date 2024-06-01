Родные не привели пятилетнюю дочку Анастасии Заворотнюк Милу на прощание с мамой

Анастасия Заворотнюк родила младшую дочку в 47 лет. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев решил не брать дочь на траурную церемонию.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она с 2019 года боролась с раком головного мозга. 

Актриса узнала о своем диагнозе вскоре после того, как родила третьего ребенка – дочку Милу. Заботиться о малышке стал муж звезды Петр Чернышев. Также ему помогает мама Анастасии Заворотнюк и бабушка Милы Валентина Борисовна. 

1 июня в Покровском храме в Москве состоялась церемония прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Первым на прощание с Анастасией Заворотнюк прибыл овдовевший Петр Чернышев. Вслед за ним приехала мама артистки, старшая дочка Заворотнюк Анна и сын Майкл. 

Дочку Милу Петр Чернышев не стал приводить в храм. Мила совсем маленькая, поэтому родные решили не брать ее на траурное мероприятие. 

Похоронят Заворотнюк на Троекуровском кладбище.

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Анна Заворотнюк с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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