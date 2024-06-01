Анастасию Заворотнюк хоронят в открытом гробу белого цвета

Анастасия Заворотнюк за больше 30 лет работы в кино и на телевидении стала одной из любимых актрис у россиян. Многие переживали за нее, когда в 2019 году стало известно, что у нее диагностировали рак. Врачи пыталась сделать все, чтобы спасти актрису. Однако 30 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе. Родные приняли решение, что похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

1 июня в Москве в храме Покровского монастыря прошла церемония прощания с Заворотнюк. Ходили слухи, что актриса после множества химиотерапий поправилась и стала неузнаваемой. Отмечалось, что ее семья может выбрать закрытый гроб, чтобы никто не смогу увидеть, как выглядит покойница. Однако в храме люди смогли увидеть Анастасию Заворотнюк. Ее тело покоилось в открытом белоснежном гробу.

По словам очевидцев, актриса не только не набрала вес, а наоборот – за последнее время сильно похудела. В гробу Анастасия Заворотнюк выглядела словно куколка.