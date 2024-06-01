Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев первым приехал на церемонию прощания в храм

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев прожили вместе 16 лет. Фото: Global Look Press

Фигурист Петр Чернышев хотел остаться незамеченным для посторонних глаз, поэтому приехал на прощание раньше других.

1 июня в Покровском храме в Москве состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк

Вся страна переживала за актрису, которая прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Не удивительно, что сотни людей пришли отдать дань Анастасии Заворотнюк. Но самым первым на церемонии прощания прибыл ее муж ,фигурист Петр Чернышев

Он находился рядом с Заворотнюк на протяжении всего тяжелого периода борьбы с недугом и лечения. Фигурист также взял на себя заботу о воспитании дочки Милы, которая была совсем маленькой, когда Анастасия Заворотнюк и ее семья узнали о диагнозе актрисы.

Также в Покровском храме появились мама Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна и старшие дети актрисы Анна и Майкл. 

Похороны звезды кино пройдут на Троекуровском кладбище. 

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Анна Заворотнюк с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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