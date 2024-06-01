Запашный приехал на панихиду по Заворотнюк: «Она великолепный человек»

В Москве в первый день лета прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она скончалась на 54-м году в ночь на 30 мая.

Первыми у стен Покровского монастыря появились близкие Анастасии Заворотнюк. Ее старшая дочка Анна и сын Майкл сопровождали свою бабушку Валентину Борисовну. К храму тянулись десятки людей, которые хотели попрощаться с актрисой и почтить ее память.

Среди них был дрессировщик Эдгард Запашный, который облачился в черный наряд. В руках он нес букет алых роз. Его лицо скрывали темные очки. Он признался, что последний раз виделся с Заворотнюк несколько лет назад. По словам именитого дрессировщика, он был другом семьи.

«Видел ее несколько лет назад. Но ощущение, что это было только вчера», – подчеркнул Эдгард. «С нее нужно было брать пример. Она великолепно справлялась с задачами, которые ей давали. Просто большой профессионал. Да, она не успела получить высокие государственные награды, звания. Но все, что надо, к своему возрасту она сделала. Она великолепная телеведущая, она великолепный актер. Самое главное – она великолепный человек», – сказал он.