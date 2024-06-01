Мама, старшая дочка и сын Заворотнюк приехали на церемонию прощания с актрисой

1 июня в Покровском женском монастыре проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. За час до начала прощания к стенам монастыря стали стекаться десятки людей. Однако в сам храм пускали только по спискам, поэтому поклонники не могли попасть внутрь, где находится гроб с телом звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Первыми приехали на церемонию родные Заворотнюк: мама Валентина Борисовна, старшая дочка Анна, сын Майкл со своей девушкой. А вот мужа актрисы Петра Чернышева рядом с ними не было.