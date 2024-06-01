Мама, старшая дочка и сын Заворотнюк приехали на церемонию прощания с актрисой

1 июня в Покровском женском монастыре проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. За час до начала прощания к стенам монастыря стали стекаться десятки людей. Однако в сам храм пускали только по спискам, поэтому поклонники не могли попасть внутрь, где находится гроб с телом звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Первыми приехали на церемонию родные Заворотнюк: мама Валентина Борисовна, старшая дочка Анна, сын Майкл со своей девушкой. А вот мужа актрисы Петра Чернышева рядом с ними не было.
Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Все родные артистки были облачены в черные наряды. Также среди присутствующих была замечена женщина с белым букетом роз, которая была очень похожа на Ольгу Орлову. Заплаканные глаза она скрыла под темными очками.
Но сама телеведущая в соцсети за три часа до этого выложила фото из аэропорта с маленькой дочкой.. Она отметила, что для нее 1 июня важный день. Аня летит в гости к бабушке.
Предположительно Ольга Орлова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Пришла на церемонию прощания Лолита Милявская, покрыв голову розовым платком. Также приехали: стилист Игорь Гуляев, актер и режиссер Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный и другие известные персоны.
Напомним, что похоронят Анастасию Заворотнюк на Троекуровском кладбище.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна (на фото слева) на похоронах. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro