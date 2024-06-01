Юлия Рутберг в Чите рассказала, что ее десятилетняя внучка уже отличает Ван Гога от Матисса

Юлия Рутберг продолжает играть на сцене. На днях она приехала в Читу на кинофестиваль. Во время него актриса рассказала, что поддерживает отношения с сыном Григорием. По ее словам, он работает в рекламе. Наследник подарил ей внуков: Николь 10 лет, а мальчику Григорию-младшему 12 лет. По словам Юлии, она порой бывает строгой бабушкой, так как у нее консервативные взгляды на семейные ценности. Артистка считает, что с внуками не нужно сюсюкаться, а их нужно любить.

Рутберг рассказала, что ходит с ними в рестораны, посещает разные знаковые места. А также они часто бывают в Пушкинском музее. Актриса призналась, что ее внучка уже тянется к искусству и разбирается в художниках.

«Начали смотреть ее работы и выяснять, к кому Николь тяготеет. Выяснилось, что Матисс и Ван Гог. Но это не отменяет дикой любви к Пикассо. Особенно, не понимаю почему — к картине «Портрет Амбруаза Воллара». Это кубизм (стиль написания, — прим. Ред.). А потом они уже обалдели от всего. Я иду и что-то замедлилась, по-моему на Сезанна посмотреть, и вдруг они бегут ко мне оба два: «Бабуль, пойдем скорее. Нюня, ну что ты здесь стоишь! Там же Шагал!» Вот Шагал — это у нас просто бестселлер», – поделилась Юлия, пишет KP.RU.

Юлия Рутберг добавила, что делает все, чтобы ее внуки выросли умными. Артистка считает, что к окончанию школы они уже должны многое узнать, читать и работать.