В Покровский монастырь в Москве начали стекаться люди, чтобы проститься с Заворотнюк

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая, она скончалась в хосписе после пяти лет борьбы с раком. Сначала была информация, что похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Анкудиновском кладбище, где находятся могилы отца актрисы и ее брата.
Также отмечалось, что церемония прощания может пройти в храме в деревне Крекшино, где находится дом звезды. Однако неожиданно родные объявили, что прощание состоится в Москве в храме Покровского монастыря, а похоронят звезду сериала «Моя прекрасная няня» на Троекуровском кладбище.
За час до начала церемонии люди стали стекаться к Покровскому храму. Там были развешены указатели, куда нужно проходить. Теплая погода позволила людям стоять на улице. Но до начала самого прощания с Заворотнюк в храм почти никого не пускали. Народ толпился у входа.
Покровский монастырь. Фото: Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Друзья и коллеги также приехали, чтобы проститься с актрисой.
Кто-то присылал венки, один из них был с лентой от Академии российского телевидения. Отметим, что начнется церемония прощания в 11 часов. А вот на кладбище можно будет попасть уже после похорон Анастасии Заворотнюк. Поклониться могиле актрисы можно с 16 до 17 часов.
В Москве находятся мама Анастасии Валентина Борисовна, муж Петр Чернышев, дочка Анна и сын Майкл от прошлых отношений, а также пятилетняя дочка Мила.
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Прощание с Заворотнюк. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Очередь у монастыря. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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