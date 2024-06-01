В Покровский монастырь в Москве начали стекаться люди, чтобы проститься с Заворотнюк

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая, она скончалась в хосписе после пяти лет борьбы с раком. Сначала была информация, что похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Анкудиновском кладбище, где находятся могилы отца актрисы и ее брата.

Также отмечалось, что церемония прощания может пройти в храме в деревне Крекшино, где находится дом звезды. Однако неожиданно родные объявили, что прощание состоится в Москве в храме Покровского монастыря, а похоронят звезду сериала «Моя прекрасная няня» на Троекуровском кладбище.

За час до начала церемонии люди стали стекаться к Покровскому храму. Там были развешены указатели, куда нужно проходить. Теплая погода позволила людям стоять на улице. Но до начала самого прощания с Заворотнюк в храм почти никого не пускали. Народ толпился у входа.