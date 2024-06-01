В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк

В Москве в эти минуты начжалась церемония прощания с покойной актрисой Анастасией Заворотнюк. Панихида по умершей проходит в Покровском храме столицы, где покоятся мощи святой Матроны.
Известно, что Анастасия Заворотнюк не раз просила помощи именно у этой святой.
С самого утра у храма начали собираться люди, пожелавшие попрощаться с любимой актрисой. Поклонники Анастасии Заворотнюк, облаченные в черные скорбные одежды пришли к Покровскому храму.
Покровский храм в Москве, где проходит прощание. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы со злокачественной опухолью мозга. Похоронят Анастасию Заворотнюк на Троекуровском кладбище.
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