В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк

В Москве в эти минуты начжалась церемония прощания с покойной актрисой Анастасией Заворотнюк. Панихида по умершей проходит в Покровском храме столицы, где покоятся мощи святой Матроны.

Известно, что Анастасия Заворотнюк не раз просила помощи именно у этой святой.

С самого утра у храма начали собираться люди, пожелавшие попрощаться с любимой актрисой. Поклонники Анастасии Заворотнюк, облаченные в черные скорбные одежды пришли к Покровскому храму.