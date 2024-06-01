В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press

Скорбная церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк началась в Покровском храме столицы.

В Москве в эти минуты начжалась церемония прощания с покойной актрисой Анастасией Заворотнюк. Панихида по умершей проходит в Покровском храме столицы, где покоятся мощи святой Матроны. 

Известно, что Анастасия Заворотнюк не раз просила помощи именно у этой святой.

С самого утра у храма начали собираться люди, пожелавшие попрощаться с любимой актрисой. Поклонники Анастасии Заворотнюк, облаченные в черные скорбные одежды пришли к Покровскому храму.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Покровский храм в Москве, где проходит прощание. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы со злокачественной опухолью мозга. Похоронят Анастасию Заворотнюк на Троекуровском кладбище.

Читайте также:

Читайте также