Сын Надежды Кадышевой опроверг слухи о рецидиве рака у певицы

Надежда Кадышева в последнее время крайне редко появляется на публике. 1 июня певица отмечает свой юбилей, но даже по такому случаю Кадышева не стала давать концертов. Стали ходить слухи, что она у нее случился рецидив онкологического заболевания. Отметим, что в 1989 ей впервые поставили диагноз рак. Однако позже он не подтвердился. Спустя два года ситуация повторилась. Артистка переживала, что на ее семье проклятье, так как бабушка, мама и сестра умерли этого недуга.

Сын Надежды Кадышевой Григорий пояснил, что его родители никогда не стремились быть публичными, поэтому интервью с ними сложно найти. Он также опроверг новости про болезнь.

«Считаю важным сообщить, что онкологии у нее не было. Мы всей семьей регулярно посещаем врачей в рамках общих обследований и поддерживаем здоровый образ жизни», – сказал наследник певицы.

По его словам, мама занимается спортом, любит отдыхать на даче, а отпуск обычно проводит в Краснодарском крае. Также Григорий заявил, что артистка на гастроли с собой возит продукты и сама готовит.

«Матушка великолепно готовит. Коронное блюдо нашей семьи - пельмени», – похвастался он, пишет KP.RU.