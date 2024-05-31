Ольга Бузова призналась, что давно мечтала о поцелуе с Давой: «Мне нужно было это, чтобы проверить чувства»

Многие успели увидеть слитые в Сеть кадры с поцелуем Ольги Бузовой и Давида Манукяна во время записи шоу ТНТ «Сокровища императора». Однако в распоряжении Teleprogramma.pro оказалось эксклюзивное видео, где видно, как именно ведущая решилась на поцелуй с Давой и что она сказала в конце.

Ведущая сама подошла к Даве и сама потянулась к нему за поцелуем, Манукян просто ответил ей. Но видно, что он вовсе не против этого процесса.

После поцелуя Ольга Бузова ушла на свое место и призналась, что давно ждала этого момента.

«Я столько раз прогоняла это в своей голове. Я давно хотела это сделать, мне нужно было это, чтобы проверить свои чувства», — сказала ведущая «Сокровищ императора».