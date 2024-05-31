Юрию Куклачеву поставили кардиостимулятор после операции

Юрию Куклачеву поставили кардиостимулятор. 75-летний дрессировщик кошек прошел плановое обследование и врачи настояли на этой процедуре. Кардиостимулятор артисту вживляли под кожу через вены. Прошлую ночь Юрий Дмитриевич провел в больнице под наблюдением врачей. На свое здоровье и самочувствие артист не жалует, у него все хорошо. Сын Куклачева, который также выступает вместе с отцом дал понять, что анализы у дрессировщика отличные. Юрий Дмитриевич ждет, когда его заберут домой. Кардиостимулятор простоит несколько месяцев, затем его будут менять, пишет Telegram-канал Mash.

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Ранее писали, что у Юрия Куклачева были проблемы с дыханием после инфаркта. Ему приходилось дышать через кислородную маску. Благодаря лечению состояние дрессировщика стабилизировалось.