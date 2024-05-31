Микробиолог Чумаков о диагнозе Заворотнюк: «Анастасия прожила пять лет. У нее было два рецидива болезни»

Писали, что Анастасия Заворотнюк прошла три попытки ЭКО перед тем, как ей удалось забеременеть в 47 лет. От фигуриста Петра Чернышева она родила дочку Милу. Но порадоваться в полной мере и ощутить материнство звезда ситкома «Моя прекрасная няня» не смогла. Почти сразу же она узнала, что у нее тяжелое онкозаболевание — глиобластома, один из самых агрессивных видов рака.

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Эксперт в области молекулярной биологии рака Петр Чумаков дал понять, что у актрисы было смертельное заболевание, обычно без лечения с таким диагнозом люди живут несколько месяцев, при хорошей терапии два года.

«Без лечения живут с таким диагнозом несколько месяцев. Анастасия прожила пять лет, даже при том, что лечение началось уже тогда, когда у нее было два рецидива болезни», - говорит Чумаков.

Он также подметил, что семья обращалась и к ним в лабораторию. Для Анастасии Заворотнюк даже подобрали подходящую для нее тактику лечения. Однако позже отказались от этой идеи. Это было три года назад. На тот момент у актрисы все было благополучно. Чумаков дал понять, что при любой терапии, даже если это «последняя надежда», человек уже не будет таким, каким он был раньше. Болезнь, лечение и реабилитация, это мучение в любом случае.