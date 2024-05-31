Пухлые щечки, на голове пушок: фото Заворотнюк до болезни с дочкой Милой, которое никому не показывали

Вся семья Анастасии Заворотнюк готовится к церемонии прощания с актрисой и похоронам. 30 мая стало известно, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» скончалась на 54-м году жизни. Все пять лет после третьей беременности и ЭКО актриса лечилась от рака мозга. У нее диагностировали глиобластому. Какое-то время лечение помогало Анастасии Заворотнюк, была даже непродолжительная ремиссия. А потом рак дал метастазы в костный мозг. Умирала актриса в хосписе на руках у мужа фигуриста Петра Чернышева. Ей делали обезболивающие уколы с сильнодействующими препаратами, которые не колют дома.

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