Медэксперт Мохов о раке мозга у Заворотнюк и Фриске: «Они звезды, поэтому их жизнь была на виду, а диагнозы на слуху»

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Больше пяти лет она лечилась от рака мозга, у нее диагностировали глиабластому. Все произошло после того, как актриса с помощью ЭКО родила дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева. Эта ситуация напомнила многим историю 40-летней Жанны Фриске, которая также боролась с раком мозга. Экс-солистка группы «Блестящие» также прошла процедуру ЭКО. Вскоре у нее развился рак.

Ситуацию прокомментировал профессор Александр Мохов . Так, эксперт в области медицинского права считает, что судьбы двух этих женщин на слуху лишь потому, что они были артистками.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

«Они звезды, поэтому их жизнь была на виду, а диагнозы на слуху. А сколько обычных женщин, про которых мы ничего не знаем? Сколько тех, кто и не свяжут то, что они прошли процедуру ЭКО, с дальнейшим развитием онкологии? Про смертность от аппендицита и то знаем больше. Прошел год, пять лет, пятнадцать, какие отдаленные последствия проявились? Причем не только у женщин, но и у рожденных таким образом детей. Этого вам тоже никто не скажет» - говорит Александр Мохов.