Врач-онколог Шабанов ответил, почему Заворотнюк умирала в хосписе: «Боли такие, что ничего другое их не может облегчить»

Анастасия Заворотнюк провела свои последние дни в хосписе. Дома ее ждали близкие: сын Майкл, дочка Анна, маленькая Мила, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева и мама Валентина Борисовна. Она уже похоронила мужа и сына. Теперь же Валентина Борисовна осталась и без любимой дочери. Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Юлией Началовой.
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Врач-онколог
«Плюс часто такие пациенты, как Заворотнюк, нуждаются в препаратах наркологического обезболивания. Боли такие, что ничего другое их не может облегчить. Дома такое не делают. Так что хоспис это вовсе не про бросили. Скорее это помощь всем, помогают пациенту, помогают его близким, в том числе, психологи», - приводит Woman.ru слова врача паллиативной помощи Дмитрия Шабанова.
По материалам
Петр Чернышев заботился об Анастасии Заворотнюк. Фото: Global Look Press
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