Сергей Майоров о судьбе 5-летней дочки Заворотнюк, которая растет без матери: «Хотела подарить ребенка Пете и родила. Сама»

Сергей Майоров в студии программы «МАЛАХОВ» рассказал о том, что подружился с Анастасией Заворотнюк еще в студенческие годы. Они вместе поступали в Школу-студию МХАТ. Эта дружба с годами только крепла. Майоров знал о том, как актриса хотела родить ребенка от фигуриста Петра Чернышева. На тот момент у нее уже были дети от первого брака дочка Анна и сын Майкл. Их отцом стал бизнесмен Дмитрий Стрюков.
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«Она хотела подарить ребенка Пете и родила. Сама», - говорит Сергей Майоров.
Ходят слухи, что актриса прошла три попытки ЭКО, а потом все-таки забеременела. У пары родилась дочка Мила. Почти сразу Анастасия Заворотнюк узнала о том, что у нее рак мозга. В Германии у актрисы нашли глиобластому, это один из самых агрессивных видов рака, который влияет на организм.
До болезни Анастасия Заворотнюк наслаждалась своим материнством и радовалась тому, как их общую дочку обожает Петр Чернышев, он не спускал девочку с рук с момента, как она родилась.
«Счастье — это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье — это моя семья! Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива», - говорила Анастасия Заворотнюк еще до болезни, когда ее дочке Миле не было и годика.
Анастасия Заворотнюк до последнего дня чувствовала заботу мужа Петра Чернышева. Фото: соцсети