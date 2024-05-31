87-летнюю Светлану Немоляеву отправили долечиваться домой

87-летняя Светлана Немоляева идет на поправку. Актрису отправили домой. Долечиваться она будет уже в амбулаторном порядке. Находиться в стационаре актрисе необязательно, ее состояние стабилизировали, здоровью и жизни народной любимицы ничего не грозит. Как пишет Telegram-канал Mash, Светлана Немоляева чувствует себя значительно лучше. Поэтому врачи не видят смысла держать ее в палате. Еще как минимум неделю актриса проведет на больничном. Спектакль «Бешеные деньги» с ее участием, который планировали на 1 июня в театре Маяковского, заменили другой постановкой.

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Также народной артистке РСФСР медики запретили любые физические нагрузки. И посоветовали не нервничать и избегать перепада температур. По этой же причине Светлане Немоляевой пока придется обойтись без театральной сцены. В больницу она попала в тяжелом состоянии с положительным тестом на «ковид». Однако врачам удалось поднять актрису на ноги. Чувствует она себя хорошо.