Семья Анастасии Заворотнюк не планирует открывать гроб на церемонии прощания со звездой ситкома «Моя прекрасная няня»

Организацию похорон Анастасии Заворотнюк взял на себя ее 23-летний сын Майкл. Панихиду должны провести в Покровском монастыре в Москве. Похоронят артистку после отпевания в церкви на Троекуровском кладбище рядом с Юлией Началовой. Эта церемония пройдет в закрытом режиме. К гробу ныне покойной аткрисы подпустят только близких.

При этом на панихиде могут появиться все желающие, коллеги, друзья и поклонники ее творчества. «Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище можно будет с 16:00 до 17:00», - поделилась семья покойной Анастасии Заворотнюк.

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При этом близкие звезды ситкома «Моя прекрасная няня» не хотят привлекать внимание случайных зевак. Потому гроб актрисы открывать не планируется, утверждают dni.plus.

На похоронах будут дети актрисы, ее муж фигурист Петр Чернышев и мама Валентина Борисовна, а также самые близкие родственники. Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет лечилась от рака мозга. К ней в больницу приезжала Ольга Орлова, которая дружила с покойной Жанной Фриске, та тоже умерла от рака мозга.