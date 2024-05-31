Врач Чумаков назвал экспериментальное лечение Заворотнюк терапией отчаяния

30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. На протяжении последних пяти лет звезда ситкома «Моя прекрасная няня» проходила лечение от рака мозга. В клинике в Германии у нее диагностировали глиобластому. Это один из самых агрессивных видов рака, который поражает организм. Пациенты живут с таким диагнозом 1-2 года, не больше. Анастасия Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием целых пять лет. Все это время рядом с ней был муж фигурист Петр Чернышев.

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«Анастасию Заворотнюк два раза оперировали. Было два рецидива. Болезнь смертельна. Анастасия все прошла. Они лечились в России и за границей», - уточнил заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков .

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» узнала об экспериментальном методе борьбы с раком еще несколько лет назад. «Это лечение отчаяния. Мы лечим бесплатно, иначе и быть не может», - уточнил специалист.

Сама Анастасия Заворотнюк обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там ей предложили создать индивидуальную вакцину, которая могла бы затормозить развитие опухоли. И этот метод, как считают специалисты, продлил ей жизнь. Однако со временем состояние актрисы ухудшилось, последние две недели она провела в больнице. Медики вызвали ее близких, так как понимали, что актриса может уйти в любой момент. Из Дубая прилетела ее дочка Анна Заворотнюк. Позже племянница актрисы рассказала, что рак мозга дал метастазы в костный мозг. Однако лечение, которое проходила звезда ситкома «Моя прекрасная няня» давало положительный результат, благодаря чему Анастасия Заворотнюк смогла выиграть несколько лет жизни.

По материалам Woman.ru