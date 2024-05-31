Христов вспомнил слова Заворотнюк, когда та узнала о раке мозга: «Я знаю, что больше никогда не буду на сцене»

Близкий друг Анастасии Заворотнюк и по совместительству ее концертный директор Стас Христов в студии программы «МАЛАХОВ» вспомнил, что сказала ему актриса, когда узнала и приняла свой диагноз рак мозга. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» почти сразу же приняла для себя решение, что она не будет появляться на публике. Актриса понимала, что лечение потребует много сил. Поэтому она решила исчезнуть из поля зрения публики. Анастасия Заворотнюк не хотела, чтобы поклонники видели ее тяжелобольной, обсуждали ее внешность и то, как она стала выглядеть. При этом Стас Христов заверил, что они до последнего верили, что актриса пойдет на поправку. Ей предлагали всевозможные варианты лечения. Однако рак мозга дал метастазы в костный мозг.

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«Все надеялись, что она как-то выкарабкается. Когда я предложил помощь, то она неожиданно сказала: «Мне не нужно больше нигде появляться». А потом добавила: «Я знаю, что больше никогда не буду на сцене, и никогда не буду вести мероприятия». Было большим мужеством принять этот факт. После этих слов я плакал», - рассказал Стас Христов в эфире программы «МАЛАХОВ».

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