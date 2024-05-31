Бузова выдала неприглядную правду о поступке Тарасова: «Еще никто не знал, что мы разводимся. А тачку уже забрали»

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Экс-ведущая проекта «Дом-2» считает, что бывший муж мог повести себя по-джентльменски.

Ольга Бузова до сих пор припоминает Дмитрию Тарасову его неприглядные поступки. Задело телеведущую и то, что бывший муж еще до развода распорядился забрать у нее иномарку. Хотя, как говорит сама Бузова, она могла проездить на авто еще как минимум пару месяцев, пока их не развели. Позже футболист заявил, что стыдится этого своего поступка. А вот его бывшая жена в искренность экс-возлюбленного не верит. Ольга Бузова подметила, что если бы Дмитрий Тарасов действительно испытывал неловкость за то, что забрал у нее иномарку, то мог бы как-то поправить эту ситуацию даже спустя столько лет.

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«Еще почти никто не знал, что мы разводимся, — только мои близкие. А тачку уже забрали — до развода. Я могла еще два месяца на ней ездить. Он в каком-то интервью сказал: „Мне очень стыдно, что я так с ней поступил“. Ну, если стыдно — исправляй», — говорит Ольга Бузова в шоу «Пожалуйста, не рассказывай» на RUTUBE.

Ольга Бузова обеспечивает себя сама. Фото: соцсети

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