Бузова выдала неприглядную правду о поступке Тарасова: «Еще никто не знал, что мы разводимся. А тачку уже забрали»

Ольга Бузова до сих пор припоминает Дмитрию Тарасову его неприглядные поступки. Задело телеведущую и то, что бывший муж еще до развода распорядился забрать у нее иномарку. Хотя, как говорит сама Бузова, она могла проездить на авто еще как минимум пару месяцев, пока их не развели. Позже футболист заявил, что стыдится этого своего поступка. А вот его бывшая жена в искренность экс-возлюбленного не верит. Ольга Бузова подметила, что если бы Дмитрий Тарасов действительно испытывал неловкость за то, что забрал у нее иномарку, то мог бы как-то поправить эту ситуацию даже спустя столько лет.

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