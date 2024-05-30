Мусагалиев объяснил, почему запретил жене работать: «Очень переживал, что дети одни»

Азамат Мусагалиев уже больше 10 лет работает на телевидении. Ему удалось стать популярным комиком. Он в интервью Иде Галич рассказал, что получал баснословные деньги на ТНТ. Теперь ведущий трудится над новыми проектами. При этом у него есть жена Виктория, которая подарила ему троих детей: дочерей Милану, Лейсан и сына, который родился в 2023 году.
Мусагалиев признался, что запретил своей супруге работать. По его словам, жена делает гораздо больше, когда проводит время с детьми.
«Когда мы переехали в Москву, дети были очень маленькие. Старшая дочка только-только пошла в первый класс, младшей два годика было. И я был против того, чтобы она бежала на работу. Я очень переживал за то, что дети одни в садике, в школе, а мы на работе, и что-то может случиться. Мы договорились. Ну и все, она привыкла, шучу», — пояснил Азамат Мусагалиев в YouTube-шоу «Есть вопросики».
К слову, жена Азамата Мусагалиева родом из Камызяка. Они учились в одной школе, но комик с ней познакомился, когда уже был студентом в Астраханского государственного технического университета. Мусагалиев заверяет, что до этого ее не видел. По словам телеведущего, он предложил возлюбленной, чтобы его дом стал ее домом. Пара вместе уже 16 лет.
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