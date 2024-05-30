Гоша Куценко собрал своих жен на премьере нового фильма «Непослушники»

Гоша Куценко сыграл в фильме «Непослушники». Закрытая премьера этой картины прошла накануне в Москве. Многие артисты приехали, чтобы первыми увидеть работу Куценко: Катя Лель, Ирина Безрукова, Наталия Гулькина и другие селебрити появились на показе.
Гоша предстал на красной дорожке в кепке, прикрыв лысину. Он был облачен в футболку оверсайз белого цвета, брюки и кроссовки. Его сопровождала жена Ирина Скриниченко, которая является моделью, и дочки Евгения и Светлана.
Гоша Куценко с женой и дочками. Фото: Борис Кудрявов/KP.RU
Примечательно, что пришла поздравить Куценко с этим событием бывшая жена Мария Порошина, которая привела на премьеру своих дочерей. Она осталась в хороших отношениях с актером после развода. У пары есть общая наследница Полина.
К слову, во время съемок в фильме у артиста сложились теплые отношения с молодыми актерами, они стали словно родные.
«Они звали меня папа. Мои дочки ревновали. Свою роль в этой картине я посвящаю дочкам Полине, Свете и Жене. И, конечно, всем детям на Земле. Я стал по-другому смотреть на своих дочек», – пояснил Куценко, пишет KP.RU.
Напомним, что большая премьера фильма состоится 6 июня.
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Мария Порошина с дочками Полиной и Глафирой. Фото: Борис Кудрявов/KP.RU
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