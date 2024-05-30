Гоша Куценко собрал своих жен на премьере нового фильма «Непослушники»

Гоша Куценко сыграл в фильме «Непослушники». Закрытая премьера этой картины прошла накануне в Москве. Многие артисты приехали, чтобы первыми увидеть работу Куценко: Катя Лель, Ирина Безрукова, Наталия Гулькина и другие селебрити появились на показе.

Гоша предстал на красной дорожке в кепке, прикрыв лысину. Он был облачен в футболку оверсайз белого цвета, брюки и кроссовки. Его сопровождала жена Ирина Скриниченко, которая является моделью, и дочки Евгения и Светлана.