Гоша Куценко собрал своих жен на премьере нового фильма «Непослушники»

Гоша Куценко. Фото: Global Look Press

Экс-супруга звезды Мария Порошина пришла на показ картины «Непослушники» и столкнулась с нынешней избранницей актера.

Гоша Куценко сыграл в фильме «Непослушники». Закрытая премьера этой картины прошла накануне в Москве. Многие артисты приехали, чтобы первыми увидеть работу Куценко: Катя Лель, Ирина Безрукова, Наталия Гулькина и другие селебрити появились на показе.

Гоша предстал на красной дорожке в кепке, прикрыв лысину. Он был облачен в футболку оверсайз белого цвета, брюки и  кроссовки. Его сопровождала жена Ирина Скриниченко, которая является моделью, и дочки Евгения и Светлана. 

Гоша Куценко с женой и дочками. Фото: Борис Кудрявов/KP.RU

Примечательно, что пришла поздравить Куценко с этим событием бывшая жена Мария Порошина, которая привела на премьеру своих дочерей. Она осталась в хороших отношениях с актером после развода. У пары есть общая наследница Полина. 

К слову, во время съемок в фильме у артиста сложились теплые отношения с молодыми актерами, они стали словно родные. 

«Они звали меня папа. Мои дочки ревновали. Свою роль в этой картине я посвящаю дочкам Полине, Свете и Жене. И, конечно, всем детям на Земле. Я стал по-другому смотреть на своих дочек», – пояснил Куценко, пишет KP.RU.

Напомним, что большая премьера фильма состоится 6 июня. 

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Мария Порошина с дочками Полиной и Глафирой. Фото: Борис Кудрявов/KP.RU

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