Помощница Ивана Краско Дарья заявила, что про актера все забыли: «Он никому, кроме детей, не нужен»

Иван Краско прославился не только своими ролями в кино, но и любвеобильностью. Его четвертая жена была намного его моложе. С Натальей Шевель он в итоге расстался и вернулся к прежней супруге Наталье Вяль. Но в последнее время актера редко кто видит. Как оказалось, он лишь иногда играет в театре для души.

За Иваном Краско сейчас приглядывает помощница Дарья. Она рассказала, что артист теперь живет у нее дома, поскольку ей проще так за ним ухаживать. Краско с трудом ест, привередничает и едва ходит. Также девушка призналась, что у артиста проблемы со зрением, поэтому она хочет оформить ему инвалидность.

«Зрение у него не ухудшается и не улучшается. Осталось примерно 3% бокового, центрального вообще нет. Поэтому я постоянно держу его за руку. Во время прогулок он просто не видит ничего впереди», – поделилась Дарья.

Она также отметила, что Иван Иванович не зовет ее замуж. Помощница актера подчеркнула, что и не согласилась бы на такое предложение. Однако ей жалко звезду, так как в 93 года он оказался никому не нужен. По ее словам, друзья актера не звонят ему.

«Он никому, кроме детей, не нужен. Ему каждый день звонят дочери: Юля из Польши и Марина из Нью-Йорка (внебрачная дочь Краско. — Прим. ред.). Они всегда спрашивают, как у него дела, здоровье», – пояснила она, пишет « МК ».

Также помощница заявила, что Наталья Шевель тоже звонит бывшему мужу, так как они остались в дружеских отношениях.