Малахов сообщил, что Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище

На 54-м году жизни умерла Анастасия Заворотнюк. Родные рассказали об этом утром. Мама актрисы Валентина Борисовна не общалась с журналистами, так как не могла унять слез. Убита горем и 28-летняя дочка актрисы Анна, которая весь день пересматривала фотографии с мамой. По некоторым данным, организацией похорон занимается 23-летний сын покойной Анастасии Заворотнюк Майкл.

Многие были уверены, что прощание с Заворотнюк пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в Крекшино, где она жила. А похоронить ее родные якобы могли бы на Анкудиновском кладбище рядом с могилами отца актрисы и брата.

Но телеведущий Андрей Малахов сообщил, что с ним связались родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» и сообщили, что это неверная информация. По словам Андрея Малахова, прощание с Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре. А похоронят актрису на Троекуровском кладбище.