Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров расскажет, что сейчас происходит в их семье в шоу «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева раньше отрицала слухи о проблемах в отношениях с молодым мужем Игорем Макаровым. Но в начале этого года она от него ушла. Телеведущая заявила, что у него алкоголизм.
Блондинка повременила с разводом, дав шанс возлюбленному. Хоккеист прошел лечение и снова воссоединился с супругой. А теперь стало известно, что он также принял участие в шоу «Секрет на миллион». Лера пересела из своего кресла на диванчик для гостей. Она привела на съемки дочку Марию.
В анонсе телешоу его создатели обещают, что Макаров во время эфира ответит на вопросы о том, как теперь складываются его отношения с Лерой, и как размолвку родителей переносит их маленькая дочь.
Вместе с дочкой Машей хоккеист пришел в студию программы «Секрет на миллион», которую ведет Кудрявцева. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Но уже по первым кадрам из студии видно, что хоккеист не перестал носить обручальное кольцо. Лера сидела рядом с мужем, но не прижималась к нему. По всей видимости, телеведущая еще настороженно относится к супругу. А вот Макаров явно не собирается разводиться со своей избранницей. Напомним, что в 2023 году они отметили 10-летие совместной жизни.
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