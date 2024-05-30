Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров расскажет, что сейчас происходит в их семье в шоу «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева раньше отрицала слухи о проблемах в отношениях с молодым мужем Игорем Макаровым. Но в начале этого года она от него ушла. Телеведущая заявила, что у него алкоголизм.

Блондинка повременила с разводом, дав шанс возлюбленному. Хоккеист прошел лечение и снова воссоединился с супругой. А теперь стало известно, что он также принял участие в шоу «Секрет на миллион». Лера пересела из своего кресла на диванчик для гостей. Она привела на съемки дочку Марию.

В анонсе телешоу его создатели обещают, что Макаров во время эфира ответит на вопросы о том, как теперь складываются его отношения с Лерой, и как размолвку родителей переносит их маленькая дочь.