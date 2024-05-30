Беременная жена Хайдарова попала в больницу с болями

Тимур Хайдаров недавно оказался втянут в скандал. Ему предстоит пережить суд, так как после операции в его клинике умер пациент. Недавно там прошли проверки. На фоне стресса стало плохо его жене Светлане Сильваши, которая находится на большом сроке беременности. 29 мая ее госпитализировали в Москве. Беременности протекает непросто. Для Светланы и Тимура это будет второй общий ребенок. Пара ждет еще одну дочку. Также у жены хирурга есть еще одна дочка от прошлых отношений.

«Нет больше никаких сил», — заявила она в соцсети.

Ранее у Светланы была угроза преждевременных родов. Скорее всего, ситуация повторяется. Со слезами на глазах она рассказала, что находится под капельницами. Жена Хайдарова добавила, что у нее уже силы заканчиваются, поэтому она не знает, как доходить эту беременность.

«Уже третий раз подряд за беременность меня госпитализируют с адскими болями», — отметила она.

Поклонники надеются на лучшее и желают Светлане здоровья.