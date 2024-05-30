50-летняя Мария Порошина на премьере фильма «Непослушники» появилась с обручальным кольцом на пальце

Мария Порошина редко посещает светские рауты. Актриса предпочитает большую часть времени посвящать семье. Но на днях она сделала исключение. Артистка приехала на премьеру фильма «Непослушники». Главную роль в картине сыграл ее бывший муж Гоша Куценко. Они встретились в кинотеатре. Порошина поздравила его с новой ролью. После развода они смогли остаться друзьями.
На красную дорожку актриса вышла с дочками Полиной и Глафирой. Для такого случая 50-летняя звезда облачилась в костюм в полоску и кроссовки. Она дополнила свой лук браслетом и цепочкой. Более того, гости заметили, что на ее безымянном пальце появилось кольцо и не одно. Одно тоненькое, обручальное, второе — более широкое, золотое. Мария дала повод думать, что она тайно вышла замуж, пишет KP.RU.
Мария Порошина носит кольца. Фото: Борис Кудрявов/KP.RU
Напомним, что всего пять лет назад Порошина снова стала мамой. Она родила сына Андрея. Отца наследника актриса до сих пор скрывает. Многие подозревали, что им может быть ее партнер по сериалу «Всегда говори "всегда"» Ярослав Бойко. Им доводилось вместе работать с 2003 года. Он женат, поэтому артистка утаивает имя отца ребенка. Сам актер заверял, что привык к таким слухам.
Добавим, что Мария многодетная мама. От отношений к Куценко у нее есть дочка Полина. А от актера Ильи Древнова она родила троих детей: Серафиму, Аграфену и Глафиру.
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