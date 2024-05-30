50-летняя Мария Порошина на премьере фильма «Непослушники» появилась с обручальным кольцом на пальце

Мария Порошина редко посещает светские рауты. Актриса предпочитает большую часть времени посвящать семье. Но на днях она сделала исключение. Артистка приехала на премьеру фильма «Непослушники». Главную роль в картине сыграл ее бывший муж Гоша Куценко. Они встретились в кинотеатре. Порошина поздравила его с новой ролью. После развода они смогли остаться друзьями.

На красную дорожку актриса вышла с дочками Полиной и Глафирой. Для такого случая 50-летняя звезда облачилась в костюм в полоску и кроссовки. Она дополнила свой лук браслетом и цепочкой. Более того, гости заметили, что на ее безымянном пальце появилось кольцо и не одно. Одно тоненькое, обручальное, второе — более широкое, золотое. Мария дала повод думать, что она тайно вышла замуж, пишет KP.RU.