Валерия призналась, что Заворотнюк в студенческие годы снялась в ее клипе: «Я просто обомлела»

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Она до последнего боролась с раком головного мозга. Актриса постоянно находилась под присмотров врачей и родных. С 2019 году она не появилась на публике. Родственники сделали все, чтобы ее не беспокоили поклонники и журналисты, поэтому всегда было секретом, где лечиться звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Друзья и коллеги не могут сдержать слез. Певица Валерия решила поделиться кадрами из клипа, который был снят в 1992 году. Она долгое время не знала, что Заворотнюк в нем принимала участие. Тогда актрису еще никто не знал.