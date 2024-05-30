Валерия призналась, что Заворотнюк в студенческие годы снялась в ее клипе: «Я просто обомлела»

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Она до последнего боролась с раком головного мозга. Актриса постоянно находилась под присмотров врачей и родных. С 2019 году она не появилась на публике. Родственники сделали все, чтобы ее не беспокоили поклонники и журналисты, поэтому всегда было секретом, где лечиться звезда сериала «Моя прекрасная няня».
Друзья и коллеги не могут сдержать слез. Певица Валерия решила поделиться кадрами из клипа, который был снят в 1992 году. Она долгое время не знала, что Заворотнюк в нем принимала участие. Тогда актрису еще никто не знал.
«Какая же она всегда была милая в общении, умная, веселая. Вспоминаю, как однажды (было это лет 15 назад) она сказала мне, что в снималась когда-то у меня в клипе.. Я просто обомлела», — отметила Валерия.
По ее словам, режиссер Степан Михалков тогда решил выбрал для участия в массовых сценах студентов выпускного курса. Среди них была Заворотнюк, которая сыграла русалку.
«И неудивительно, потому что для этой роли выбрали самую красивую девушку. Потом, конечно, было много ролей, сумасшедший успех, невероятная востребованность и все внезапно оборвалось», — написала артистка.
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