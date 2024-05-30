У госпитализированного в Чите актера из фильма «Любовь и голуби» Михайлова заподозрили пневмонию

Известный артист, 79-летний Александр Михайлов прилетел на XI Забайкальский фестиваль в Читу. Однако накануне открытия мероприятия ему стало плохо. Звезде фильма «Любовь и голуби» вызвали скорую и доставили в местную больницу. У него заподозрили пневмонию. Он попал к медикам, когда у него уже была высокая температура. Но очевидцы утверждают, что артист не унывает.

«Он в бодром расположении духа и очень хочет посетить открытие. Но не думаем, что это возможно, так как ему необходимо пройти обследование», — поделились с KP.RU организаторы фестиваля.

Напомним, что в октябре Михайлов должен отметить 80-летие. Несмотря на свой возраст, артист много путешествует, продолжает работать. Во время визита в Читу он даже планировал устроить экскурсию и показать гостям свои родные места. Актер намеревался поехать в села Цугол и Агинское. Однако теперь неизвестно, когда звезду выпишут.