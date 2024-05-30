Садальский заявил, что болеющая раком Заворотнюк отказывалась от предложений прийти на телевидение

Смерть Анастасии Заворотнюк стала ужасающей новостью. Актриса пять лет не появлялась на публике. Как только она узнала о своем диагнозе, то легла в больницу. Несколько раз врачи спасали ей жизнь. Однако опухоль в ее мозгу была неоперабельной.

Ей приходилось лишь надеяться на чудо, которое не случилось. Муж Петр Чернышев все это время был рядом с ней. Он находил в себе силы выступать на льду, чтобы обеспечивать семью. Также фигурист растит дочку Милу, которой всего пять лет.

Оказалось, что Станислав Садальский общался с Заворотнюк, когда она уже заболела. Он старался ее поддерживать. В беседе с Телеграм-каналом Mash, артист рассказал, что семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» вела скрытный образ жизни, «чтобы никто не видел её беспомощности». По его словам, актриса отказывалась от предложений прийти на ТВ-шоу и рассказать о своей болезни.

Станислав назвал ее по-настоящему мужественным человеком. Он также выразил слова поддержки Петру. По его мнению, муж звезды вел себя правильно, оберегая супругу.

«Просто огромное уважение к Пете», — подчеркнул артист.