Телеведущий Майоров о Заворотнюк: «Мне в половине первого сказали, что до утра может не дожить»

Известный телеведущий Сергей Майоров был очень дружен с актрисой Анастасией Заворотнюк. По признанию Сергея Майорова, он одним из первых узнал о ее смерти в хосписе.

Как рассказал Сергей Майоров, о том, что Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии, он узнал в ночь на 30 мая.

«Мне в половине первого позвонил наш с Настей общий близкий друг и сказал, что состояние у нее критическое и до утра может не дожить», — поделился Сергей Майоров.

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А рано утром тот же самый человек, имя которого Сергей Майоров раскрывать не стал, сообщил ему, что Анастасии Заворотнюк больше нет.

Напомним, актриса скончалась после долгой борьбы онкологическим заболеванием. Ей было всего 53 года.

По материалам starhit.ru