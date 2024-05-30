Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк: «Хорошо, что больше не сыграешь»

30 мая было омрачено смертью Анастасии Заворотнюк. Многие ее запомнили по роли в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла няню Вику, провинциалку из Мариуполя, переехавшую в Бирюлево. Пять лет актриса лечилась от онкологического заболевания. Родные делали все, чтобы ей помочь. Однако ее состояние ухудшилось в середине мая. Она уже не могла терпеть сильные боли. Рядом с ней постоянно был муж Петр Чернышев.

И пока друзья и коллеги выражают соболезнования звездной семье, певец Потап неожиданно грубо высказался о покойной актрисе. Он посмеялся над ее смертью и раскритиковал ее за роль няни Вики.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал бывший участник дуэта с Настей Каменских.

Но сразу Потапа пристыдили за такой поступок подписчики. Он получил критику со стороны и украинцев, и русских. После этого певец спешно удалил свой пост, но его продолжают обсуждать в Сети.