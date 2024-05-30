23-летний сын Заворотнюк Майкл занимается организацией похорон своей мамы

Анастасия Заворотнюк долго и упорно боролась с раком мозга. Однако даже современное лечение не помогло ей победить онкологическое заболевание. 30 мая актриса умерла в хосписе. Это стало настоящей трагедией для ее семьи. Мама Валентина Борисовна, 28-летняя дочка Анна и муж Петр Чернышев убиты горем. Они находятся в доме звезды в подмосковном Крекшино.

По данным Телеграм-канала Shot, организацией похорон Заворотнюк занимается ее 23-летний сын Майкл. Он приехал в Россию из США пять лет назад, когда его мама заболела.

Родные актрисы обещали, что объявят о месте прощания с Анастасией и дате похорон. По предварительным данным, отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в Крекшино.

А похоронят артистку на Анкудиновском кладбище. Именно там находятся могилы ее отца — режиссера Юрия Заворотнюка, а также брата Святослава и его жены Надежды.