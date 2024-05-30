Авербух рассказал, что помог Чернышеву сделать предложение Заворотнюк: «Она была безумно влюблена»

Анастасия Заворотнюк после длительных попыток победить рак умерла. 30 мая с утра родные сообщили, что актрисы не стало. Она провела последние дни жизни в хосписе. Оказалось, что муж Петр Чернышев находился рядом с ней. Еще в середине мая состояние артистки ухудшилось, поэтому в Москву даже прилетела ее дочка Анна. Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» на руках у супруга.

Друзья и коллеги признаются, что запомнили ее позитивной и улыбчивой. Многие не могут поверить, что спустя пять лет лечения Заворотнюк все же не смогла победить недуг.

Илья Авербух хорошо знал ее благодаря шоу «Ледниковый период». Также он дружит ее мужем. Так вышло, что он помог ему сделать предложение руки и сердца.

«В "Ледниковом периоде" Настя преодолела свой страх, встав на коньки и сделав, тем самым, шаг навстречу будущему мужу, в которого она была безумно влюблена. Я рад был быть свидетелем светлой истории — истории рождения семьи Насти и Петра Чернышева. В рамках проекта Петр исполнил для Анастасии танец-предложение, который я поставил специально для этого трогательного момента!» — написал Илья.

Он также выразил соболезнования родным актрисы и постарался поддержать Чернышева. Фигурист отметил, что его друг не только боролся за жизнь супруги, но и вместе с ней проходил испытания, которые выпали на ее долю.