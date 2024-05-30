Екатерина Волкова обратилась к родным Анастасии Заворотнюк: «Знаю, как тяжело»

Конец мая омрачила новость о смерти Анастасии Заворотнюк. Она целых пять лет пыталась победить онкологическое заболевание. Однако рак мозга был неоперабельным. Она постоянно находилась под присмотром врачей. Оказалось, что последние дни своей жизни актриса провела в хосписе. Ее старались поддержать родные. Дочка Анна прилетела из Дубая, когда ей стало хуже. Муж Петр Чернышев не отходил от супруги.

Друзья и коллеги шокированы случившимся. Многие не могут сдержать слез. Екатерина Волкова узнала о случившимся из соцсетей. Она не стала скрывать, что тяжело переживает эту утрату.

«Ком в горле. Не стало Анастасии Заворотнюк. И каждый раз головой осознаешь все жизненные процессы и события, которая подкидывает судьба, но внутри сжимает сердце грусть. От этого никуда не деться. Лети, Настенька. Там много хороших и любимых нами людей. И все они встречают тебя с улыбкой. И мы провожаем тебя только с добрыми и светлыми воспоминаниями. Мои искренние соболезнования родным и близким. Знаю, как тяжело», — написала актриса.

Напомним, что отец Волковой умер после продолжительной болезни. А в 2020 году скончался бывший муж актрисы и папа ее детей Эдуард Лимонов после осложнений, вызванных операцией.