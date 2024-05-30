Дубакина показала, какой была Заворотнюк во время проб в «Мою прекрасную няню»

В Сети нашлось видео с проб Анастасии Заворотнюк в сериал «Моя прекрасная няня», который прославил актрису. Кадры выложила ее коллега Катя Дубакина.
Больше 300 актрис пробовались на роль няни Вики. Креативный продюсер сериала Константин Наумочкин признавался, что при виде Анастасии Заворотнюк что-то екнуло, но они еще не были уверены, что это точно та актриса, которую они ищут.
«Анастасия Заворотнюк. 71 год рождения. Актриса театра Табакова. Помимо театра Табакова играю еще в антрепризах», — сказала Заворотнюк на пробах.
Анастасия Заворотнюк на пробах в сериал. Фото: кадр YouTube, передача «За кадром с Катей Дубакиной»
«Когда я познакомилась с Настей, я сразу же захотела, чтобы именно она играла эту роль. Но если вы спросите меня почему, то причина очень банальная. Она просто предложила подвезти меня домой», — поделилась Дубакина.
А Сергей Жигунов рассказывал, что Заворотнюк на пробах вела себя странно и совсем не так, как потом играла перед камерой.
«Пришла такая тихая девушка. Я увидел ее и подумал: "Ну что это такое? Ну зачем человека мучить, на пробы вызывать! Ну никогда не попадет в этот проект. Видно невооруженным глазом". Мы с ней поиграли, она почти извинилась в конце, что у нее не получалось. "Гэ" у нее не получалось, она шепотом говорила, лирическая, с большими глазами девушка», — говорил Жигунов.
Однако потом он вместе с Борисом Смолкиным, который исполнил роль дворецкого, стали помогать Анастасии Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из YouTube, передача «За кадром с Катей Дубакиной»
Напомним, что С 2006 года до весны 2008 года у Анастасии Заворотнюк был роман с Сергеем Жигуновым. Тогда поклонники радовались, что герои сериала влюбились и в настоящей жизни. Но потом у актрисы случилась большая любовь с фигуристом Петром Чернышевым. Он был с ней до последнего ее вздоха.
У Заворотнюк и ее мужа есть дочка Мила, которой пять лет. А от бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анастасия Заворотнюк родила дочку Анну и сына Майкла, которые долгое время жили в США, но вернулись в Россию, когда их мама заболела.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: