Дубакина показала, какой была Заворотнюк во время проб в «Мою прекрасную няню»

«Когда я познакомилась с Настей, я сразу же захотела, чтобы именно она играла эту роль. Но если вы спросите меня почему, то причина очень банальная. Она просто предложила подвезти меня домой», — поделилась Дубакина.

А Сергей Жигунов рассказывал, что Заворотнюк на пробах вела себя странно и совсем не так, как потом играла перед камерой.

«Пришла такая тихая девушка. Я увидел ее и подумал: "Ну что это такое? Ну зачем человека мучить, на пробы вызывать! Ну никогда не попадет в этот проект. Видно невооруженным глазом". Мы с ней поиграли, она почти извинилась в конце, что у нее не получалось. "Гэ" у нее не получалось, она шепотом говорила, лирическая, с большими глазами девушка», — говорил Жигунов.

Однако потом он вместе с Борисом Смолкиным, который исполнил роль дворецкого, стали помогать Анастасии Заворотнюк.